«بدر الدين»: القائمة الوطنية أعطت دفعة للأحزاب لخوض انتخابات «الشيوخ»

قال الدكتور إكرام بدر الدين، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة بيت خبرة، ومؤسسة استشارية بالنسبة لمجلس النواب، منوط بدراسة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي في موضوعات هامة كمواد الدستور أو المكملة للدستور، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكيفية تدعيم الديمقراطية وغيرها من العديد من القضايا الهامة.وأشار بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الأحزاب السياسية مطالبة بتكثيف التواجد والتواصل مع الشعب المصري في هذه الفترة، منوها أن الأحزاب إذا تكتلت معا ستقوى نسبيا لكي تخوض الانتخابات.وأوضح أن التحالف الذي شكله حزب مستقبل وطن وضم 11 حزبًا، أعطى دفعة لجميع الأحزاب للمشاركة في هذه المهمة الوطنية الكبيرة.