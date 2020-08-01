إغلاق 4 كافيهات مخالفة على كورنيش طنطا

أعلن محمود عيسي رئيس حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، عن إغلاق 4 كافيهات بمنطقة كورنيش طنطا الجديد، بسبب مخالفة قرارات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية، ووجود إشغالات للطريق العام.وكان رئيس حى ثان طنطا، قاد حملة ضمت أقسام الإشغالات والمتابعة بالحى، للمتابعة الميدانية للشوارع، وأعمال رفع القمامة والإشغالات خلال عيد الأضحى، ورصد مخالفات تلك الكافيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحوها، وإزالة الحواجز الخرسانية والإشغالات المخالفة خلال الحملة.