علي ربيع في كواليس تصوير أغاني «صباحية مباركة يا عريس» (فيديو)

شارك الفنان علي ربيع، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو من كواليس تصوير أغاني مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، التي يشارك فيها مع النجم أشرف عبد الباقي ومجموعة من النجوم الشباب.وعلق علي ربيع على الفيديو قائلا: "من تسجيل أغاني مسرحية صباحية مباركة يا عريس.. بركه الله مستنينكم من يوم الخميس 6-8 علي مسرح فندق جراند نيل تاور".مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي، ويشارك في البطولة علي ربيع، وأوس أوس، وحسام داغر، وأحمد سلطان، وسليمان عيد، ومجموعة من شباب ورشه "عبد الباقى" الذين شاركوا فى مسرحية "جريما في المعادى".وتعد "صباحية مباركة" أولى مسرحيات أشرف عبد الباقى بعد إعلان انتهاء عروض "مسرح مصر" وتوقفها عند الموسم السابع وتحقيقها نجاحًا كبيرًا على مدار 6 أعوام كاملة.