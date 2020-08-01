خريطة عرض مسرحية «علاء الدين» لأحمد عز

يواصل طاقم عمل مسرحية "علاء الدين" عروض المسرحية الاستعراضية الكوميدية على مسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت، ضمن عروض عيد الأضحى المبارك بعد عودة فتح المسرح بربع طاقته قبل أيام.وحدد صناع العمل العروض من 31 يوليو وحتى 3 أغسطس، حيث حددت الحفلات العائلية حفل "ماتينيه" الساعة الخامسة مساء وحفل "سواريه" الساعة الثامنة والنصف مساء.وفي الأيام من 6 إلى 7 أغسطس تمام تحديد حفل واحد "سواريه" الساعة الثامنة والنصف وذلك بمسرح مدينة الإنتاج الإعلامي.مسرحية "علاء الدين" يشارك في بطولتها الفنان سامي مغاوري ومحمد جمعة وتارا عماد ومحمد ثروت وكريم عفيفي وهشام إسماعيل والعمل من إنتاج وإخراج مجدي الهواري.