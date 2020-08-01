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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: 1.7 مليون حوالة بريدية مارس الماضي

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:59 ص
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر عن وزارة الاتصالات، عن أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية، خلال شهر مارس الماضي، سجلت 1.7 مليون حوالة بريدية، مقابل نحو 1.8 مليون حوالة بريدية عن نفس الفترة عام 2019، في حين سجلت في فبراير الماضي 1.6 مليون حوالة بتراجع معدل النمو السنوي 4.46% والشهري سجل ارتفاعًا بلغ 8.43%.

وقال التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إن عدد المكاتب البريدية في مصر سجل نحو 3986 مكتبًا بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 3977 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو شهري 0.05% وسنويًا 0.23%.

وأشار التقرير إلى أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد، خلال شهر مارس الماضي، شملت 4.71 مليون مستفيد مقارنة بنحو 5.46 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل تراجع شهريًا بلغ 12.78% وسنويًا بلغ نحو 13.74%، حيث سجل خلال فبراير الماضي 5.4 مليون مستفيد جراء مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد وتخوف المواطنين من الإصابة بالمرض.

وقال التقرير إن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل نحو 25.19 ألف نسمة بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 24.78 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو شهري 0.10% وسنوي 1.66%.

وحققت الودائع قفزة كبيرة بالهيئة القومية للبريد خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، حيث تجاوزت 230 مليار جنيه، وحققت الهيئة فوائض مالية عن نفس الفترة تجاوزت 1.8 مليار جنيه، كما يصل عدد عملاء الهيئة نحو 24.5 مليون عميل لديهم دفاتر بريد وحسابات في الهيئة.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه جارٍ إعادة هيكلة هيئة البريد بما يتواكب مع المتغيرات العالمية والتكنولوجية، وإتاحة أدوات جديدة لمتابعة العملاء حساباتهم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال تطبيقات إلكترونية أخرى ستتيحها الهيئة بعد رقمنة جميع الدفاتر البريدية والحسابات.

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