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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

رئيس حزب التجمع: تحالف القائمة الوطنية يرحب بكل الآراء وجدير بثقة المصريين

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:56 ص
سيد عبد العال، رئيس
سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع
عائشة حسن
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قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن تحالف القائمة الوطنية لأجل مصر هو تحالف كبير يضم أحزاب الأغلبية والمعارضة فى رسالة شديدة الوضوح مفادها «إيدينا فى إيديكم هنبى مصر.. كتفنا فى كتف بعض هنحمى مصر»، مؤكدًا أن التحالف يرحب بكل رأى ومستعد لمناقشة كل فكرة وكل طرح.

وأضاف عبدالعال أن التحالف يستحق بكل جدارة النجاح فى انتخابات مجلس الشيوح وكل مصري مطمئن على هذا التحالف.

وأوضح إنه على مدار أكثر من 90 عامًا، واليسار المصري يلعب دورًا وطنيًا وهامًا وبارزًا في الدفاع عن الفقراء وضد اضطهاد الأقليات، ورفض العنصرية بكل أشكالها وألوانها وطرقها الملتوية.

ولفت عبدالعال، إلى أنه منذ تأسيس حزب التجمع عام 1976، وبدأ حزب التجمع يعبر عن الفلاحين والعمال وكل أطياف المجتمع المصري، وأصبح الصوت الذي يعبر عنهم وعن مطالبهم.

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