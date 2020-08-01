خبراء اقتصاد يحذرون من موجة كورونا الثانية بألمانيا

أعرب خبراء اقتصاد بارزون عن قلقهم إزاء ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.وقال رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو)، مارسيل فراتسشر، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "حدوث موجة ثانية قد يكون أكثر ضررًا من الناحية الاقتصادية من الموجة الأولى، لأن الكثير من الشركات متعثرة بالفعل وتتكبد ديونًا مرتفعة ولم يعد لديها احتياطيات".وذكر فراتسشر، أن تجربة الولايات المتحدة تُظهر أن القواعد الواضحة والقيود المبكرة مهمة لإبقاء موجة عدوى عند أدنى مستوى ممكن والحد من الأضرار الاقتصادية، وقال: "فقط إذا تصرفت الغالبية العظمى من السكان بمسـئولية، يمكن الحد من فترة القيود وتقليل الضرر".