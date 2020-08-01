الأنبا يواقيم يطيب رفات الشهيد أبوسيفين بإسنا بدون حضور

احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بعشية عيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس "أبوسيفين"، بدون حضور شعبي.صلى العشية صاحب النيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت، وتم خلال العشية تطييب الرفات المقدسة ثم زفة الرفات، وذلك بحضور آباء كهنة الكنيسة والشمامسة.يذكر أن الكنيسة تحتفل بثلاثة تذكارات سنوية للشهيد العظيم "فيلوباتير مرقوريوس أبوسيفين" يأتي عيد استشهاده في اليوم الخامس والعشرين من شهر هاتور الموافق الرابع أو الخامس من شهر ديسمبر وعيد تكريس أول كنيسة على اسمه في "قيصرية الكبادوك" في الخامس والعشرين من شهر أبيب الموافق أول أغسطس، وتم تكريس كنيسته الأثرية بمصر القديمة بعد ذلك في نفس هذا التذكار وتذكار وصول ذخيرة من رفات الشهيد في اليوم التاسع من شهر بؤونه الموافق السادس عشر من شهر يونيو.