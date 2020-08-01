تجديد حبس عاطل متهم بسرقة «توكتوك» في المطرية

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة "توكتوك" من قائدها بالإكراه بمنطقة المطرية في القاهرة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغا من سائق "توكتوك"، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، له معلومات جنائية، مصاب بجرح قطعي باليد وتم إسعافه بالمستشفى، وقرر بأنه حال سيره بمركبة "التوكتوك" قيادته بدائرة القسم، استوقفه شخصين (أدلى بأوصافهما التقريبية) وطلبا منه توصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم قاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض عبارة عن "كتر" كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المنوه عنها واستوليا على مركبة "التوكتوك" وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى قيام أحد الأشخاص بعرض مركبة "توكتوك" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام - له معلومات جنائية) وبحوزته مركبة التوك توك المستولى عليها.بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص (جاري تحديده وضبطه)، وأضاف بفقده الهاتف المحمول المستولى عليه عقب قيامه بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم ومركبة "التوكتوك" واتهمه والهارب بسرقته بالإكراه.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.