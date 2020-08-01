حبس عاطل لتزوير إيصالات تحصيل رسوم من سائقي سيارات بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، حبس عاطل ومالك مطبعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما فى تزوير إيصالات تحصيل رسوم للنصب على قائدى السيارات الأجرة.تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط عاطل حال تواجده بأحد مواقف السرفيس الكائنة وبحوزته دفتر إيصالات يحوي 500 إيصال تحصيل رسوم منسوب صدوره لمحافظة القاهرة "مزورة".وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى النصب على سائقى الميكروباص بأسلوب انتحال صفة موظف بإدارة السرفيس والاستيلاء منهم على مبالغ مالية 10 جنيهات عن كل إيصال باستخدام الإيصالات المضبوطة بحوزته.وأضاف بتحصله على دفتر الإيصالات المضبوط بحوزته من مالك مطبعة حيث تم ضبطه حال تواجده بالمطبعة، وبحوزته 10 دفاتر إيصالات تحصيل رسوم بإجمالى 5000 إيصال "مزورين"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.