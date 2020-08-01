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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رفع 160 طن مخلفات عيد الأضحى بكفر شكر فى القليوبية

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:51 ص
اللواء هشام رفعت،
اللواء هشام رفعت،
كتب صلاح حسنى
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شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، حملة مكبرة لإزالة كل تراكمات القمامة من كل شوارع المدينة وقرى الوحدات المحلية والمقالب الفرعية والوسيطة، أسفرت عن رفع 160 طن قمامة إلى المقلب العمومي بمنطقة أبوزعبل، بمدينة الخانكة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، في تصريحات صحفية، أن حملات رفع القمامة من الشوارع والطرق والميادين مستمرة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن سيارات جمع القمامة تجوب شوارع المدينة وقرى الوحدات المحلية لرفع القمامة إلى المقلب الوسيط، ثم رفعها إلى المقلب العمومي بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور بالشوارع والطرق سواء بالمدينة أو قرى الوحدات المحلية لرصد أي مشكلات تضر بالمواطنين لحلها فورًا في التو واللحظة بهدف راحة أهالينا المواطنين وشعورهم بالرضا التام في شتى المجالات، قائلًا "لن يهدأ لي بال حتى يشعر كل مواطن بالرضا التام عن الخدمات والمرافق".

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