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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تحيل 3 عاطلين سرقوا عاملة بالإكراه في 15 مايو للمحاكمة

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:48 ص
نيابة
نيابة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، إحالة 3 عاطلين سرقوا عاملة بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة 15 مايو إلى المحاكمة.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من عاملة بمصنع ملابس وعامل آخر بذات المصنع، بأنهما عقب خروجهما من المصنع محل عملهما، وسيرهما اعترض طريقهما ثلاثة أشخاص "أدليا بأوصافهما التقريبية" وهددوهما بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزة أحدهم، واستولوا منهما على هاتف محمول كرهًا عنهما ولاذوا بالفرار.

توصلت جهود التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص عاطلين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم الهاتفان المستولى عليهما، سلاح أبيض "كتر" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليهما تعرفا على المتهمين والهاتفين، واتهموهم بسرقتهما بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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