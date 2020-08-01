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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بعد التحريض والدعوات لاغتياله.. نتنياهو: لن توقفنى

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:45 ص
نتنياهو
نتنياهو
سارة شريف
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شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر التحريض الشديد ضده داعياً إلى الوحدة بين الإسرائيليين.

وكتب نتنياهو "جميع مظاهر التحريض والكراهية الرهيبة في المظاهرات اليسارية والدعوات للاغتيال لن تمنعني من العمل من أجلكم ومن أجل بلدنا".

وأضاف نتنياهو "آمل أن نتمكن من وقف هذه المظاهر الرهيبة من الكراهية والتحريض والعودة للوحدة كشعب وكدولة في كفاحنا المشترك ضد كورونا ومن أجل إنقاذ أرواح وسبل عيش مواطني إسرائيل".

ويأتي منشور نتنياهو بعد سلسلة من الأحداث التي لوحظ فيها متظاهرون، بالإضافة إلى أشخاص مختلفين على وسائل التواصل الاجتماعي، يدعون الى التحريض ضد نتنياهو مباشرة وغير مباشرة لإيذائه وعائلته.

يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط متزايدة بسبب تزايد الاحتجاجات المناهضة له وسط تداعيات أزمة كورونا ومحاكمته في اتهامات بالفساد.

وفي الأسابيع الماضية، ومع غروب شمس كل يوم سبت، يذهب المتظاهرون إلى شارع بلفور في القدس مقر الرئاسة الإسرائيلية ، كما يشارك الآلاف في احتجاجات في أماكن أخرى في إسرائيل.

وكتب نتنياهو أيضا مشيرًا إلى اعتقال أحد سكان الرملة البالغ من العمر 31 عامًا في القدس "أمس اعتقل ضباط شرطة بالقرب من مقر رئيس الوزراء رجلًا بحوزته سكاكين هدد بقتلي"، وأضاف "اليوم سأقدم شكوى ضد الدعوة إلى قتلي برصاصة في رأسي" ، وذكر المنشور المرفق على فيسبوك أن"بيبي [لقب نتنياهو] يجب إزالته بالقوة وحدها. الدكتاتوريون يتحركون برصاصة في الرأس.

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