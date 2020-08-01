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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الدقهلية تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في قروض الشباب

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:38 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحافظة احتلت المركز الثاني على مستوى محافظات مصر خلال شهر يوليو الجاري، فى قيمة القروض التى تقدمها للخريجين والشباب والمرأة، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتي يمنحها صندوق التنمية المحلية، بإشراف إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.

وأكد مختار أن الدولة تسعى لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعمل على إتاحة فرص عمل للشباب والحد من البطالة، وأننا نبذل جهودا مضاعفة من أجل توسيع قاعدة الإقراض خاصة من قروض صندوق التنمية المحلية.

وأوضح مختار، أن محافظة الدقهلية نفذت 60 مشروعًا خلال يوليو الجاري وبلغت قيمة القروض الممنوحة لها 596 ألف جنيه، لافتًا إلى أن صندوق التنمية المحلية يسعى إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشاد محافظ الدقهلية بجهود وزارة التنمية المحلية وتعاونها المتميز مع المحافظة، من خلال صندوق التنمية المحلية، كأحد أهم آليات دعم وتنمية القرية المصرية بنطاق الدقهلية، وذلك بإتاحة تمويل قروض ميسرة للمواطنين والشباب والمرأة المعيلة، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبها أوضحت المحاسب نرمين فهمى، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، أن الصندوق يقدم خدمات الإقراض للمواطنين لإقامة مشروعاتهم، من خلال 125 فرع لصندوق التنمية المحلية القائمة بالوحدات المحلية والقروية بدائرة مراكز ومدن المحافظة.

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