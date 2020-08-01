دراسة تكشف خطر العزلة الاجتماعية على النساء

أعلن علماء من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا أن العزلة الاجتماعية تزيد من خطر السمنة لدى النساء.اتضح أن النساء اللاتي لا يتمتعن بروابط اجتماعية أو ليس لديهن أي تفاعل اجتماعي أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسمنة، مقارنة بالرجال الذين لديهم نفس المستوى من التفاعل الاجتماعي.ووفقا للعلماء، فإن النساء العازبات غالبا ما يصبن بالسمنة في منطقة البطن والسمنة بشكل عام.أما النساء اللاتي يعشن بمفردهن ولا يتمتعن بنشاط اجتماعي شهري، يمتلكن حجم خصر أكبر، حسب مجلة "Plos One".وكان العكس تماما بالنسبة للرجال، فإن المتزوجين والذين لديهم عدد كبير من الاتصالات الاجتماعية كانت لديهم قياسات أعلى للخصر واستعداد للسمنة أكثر من العزاب.يعتقد العلماء أن هذا البحث قد يساعد في تعديل علاج النساء الأكبر سنًا اللاتي يعانين من السمنة. لذلك، سيتم أيضًا إضافة الأنشطة الاجتماعية إلى التغذية السليمة والنشاط البدني.