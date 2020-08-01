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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هدوء ثاني أيام العيد وتشديد أمني لمنع المواطنين من دخول الشواطئ

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:35 ص
شوارع الإسكندرية
شوارع الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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سادت حالة من الهدوء في شوارع الإسكندرية، في ثان أيام عيد الأضحى المبارك، حيث خلت معظم الشواطئ من المواطنين، بينما جابت الأقوال والدوريات الأمنية في الشوارع لضبط الحالة الأمنية ومنع المواطنين من دخول الشواطئ النزول إلى مياه البحر تنفيذا لتعليمات الغلق وضبط المخالفات ومحاضر التحرش.

ومن جانبه قال مصدر أمني، إن اللواء سامي غنيم، أكد على ضباط الأمن بالاستمرار في مواجهة ظاهرة التحرش في الإسكندرية، من خلال تكثيف دوريات ضباط قسم شرطة مكافحة جرائم الآداب العامة وضباط إدارة البحث الجنائي والشرطة النسائية لضبط المتحرشين في الشوارع والميادين العامة والمتنزهات، وذلك للحد من ظاهرة التحرش والقضاء عليها بالشارع.

وأضاف أنه شدد على التعامل الفوري والحازم والحاسم مع أي محاولات للتحرش بالفتيات، وتحديدًا بأماكن التجمعات وخاصة الحدائق والمنتزهات والشواطئ وطريق الكورنيش، بالإضافة إلى المناطق التجارية والسياحية والترفيهية، بهدف التصدي لكل أشكال الخروج عن القانون، وضبط أية جرائم مخلة بالأمن العام، وأية ممارسات تتعلق بالآداب العامة، مشيرا إلى توجيه الأقوال الأمنية والدورات لضبط المخالفات ومنع المواطنين من الدخول إلى الشواطئ.

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