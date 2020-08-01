معركة لتطوير اللقاحات واقتصادات تتراجع على وقع انتشار كورونا

بدأت المعركة لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد الذي يلحق أضرارًا باقتصادات العالم على وقع إعادة فرض تدابير صحية وارتفاع عدد الوفيات بـ"كوفيد- 19"، بينما تتوقع منظمة الصحة العالمية بقاء آثار الوباء "لعقود".وفي الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا، يتجاوز العدد اليومي للوفيات 1200 منذ 4 أيام.وبعد 6 أشهر على إعلان حالة الطوارىء العالمية، اجتمعت لجنة الطوارىء في منظمة الصحة العالمية الجمعة لتقييم الوضع.وأعلن مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن "هذه الجائحة أزمة صحية لا نشهد مثلها سوى مرة كل قرن وسنشعر بآثارها لعقود".وحتى اليوم أصيب 17 مليون شخص في العالم بالفيروس الذي تسبب بوفاة ما لا يقل عن 673 ألفًا، وفق حصيلة وضعتها وكالة "فرانس برس".والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا في عدد الوفيات والإصابات، إذ سجلت 153 ألفًا و268 وفاة منها 1442 الجمعة أي وفاة كل بضع دقائق، تليها البرازيل مع 91263 وفاة فالمكسيك التي سجلت 46688 وفاة ثم بريطانيا مع 46119 وفاة.وسجلت المكسيك أيضًا الجمعة عددًا قياسيًا من الإصابات بلغ 8458 خلال 24 ساعة و688 وفاة.وتخطت كولومبيا الجمعة عتبة الـ10 آلاف وفاة في حين أعلنت كل من فيتنام وجزر فيدجي عن أول وفاة بالفيروس.من الناحية الطبية، تتكثف التحالفات للتحقق من الحصول على لقاح ضد "كوفيد- 19"، وتشتد المنافسة وهو دليل على السباق المحموم بين الدول لإنتاج لقاح.