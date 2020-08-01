82 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، إن إجمالي الإصابات فى البلاد بلغ 21 ألفًا و212 حالة، وقد تعافى منها 18 ألفًا و911 حالة وتوفي 718 حالة، مشيرًا إلى تواجد 88 حالة بالمستشفيات منها 19 حالة في العناية المركزة.وأوضح البيان أن أعلى الإصابات اليومية بالفيروس تم تسجيلها في العاصمة فيينا، وبلغت 42 حالة، يليها 21 حالة فى النمسا السفلى بينما لم يتم تسجيل إصابات في ولاية بورجنلاند.