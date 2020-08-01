ذبح وتوزيع 150 عجلا على الأسر الأكثر احتياجًا بأسيوط

قامت مؤسسة مصر الخير، بمحافظة أسيوط، بذبح وتوزيع 150 عجلا خلال أيام عيد الأضحى، على الأسر الأكثر احتياجًا، بالقرى والنجوع، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بتلك القرى، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، ومديرية الطب البيطري.وقال محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، إنه تم عقد الاجتماع السنوى لصكوك الأضحى مع الجمعيات الشريكة بمقر مديرية التضامن الاجتماعي، وتم الاتفاق على ذبح وتوزيع 150 عجلا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يتم الذبح بمجزر إسكندرية التحرير، وتحت إشراف مديرية الطب البيطري على أن يتم التوزيع على الأسر المستحقة من خلال الجمعيات الأهلية بتلك القرى وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى وإدارتها الفرعية بالمراكز والأحياء لضمان وصول الدعم لمستحقيه وإدخال البهجة والسرور على تلك الأسر.ووجه مدير مكتب مصر الخير بالمحافظة الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء لدعمهم المستمر لجهود المؤسسة وأنشطتها التنموية بالمحافظة وبرامج دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة بقرى ونجوع المحافظة والحرص على تذليل كافة العقبات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للمواطنين.