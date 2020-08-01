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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«4 سنوات من الخطف».. تحرير إيزيدية من قبضة داعشي مقيم بتركيا

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:30 ص
تحرير إيزيدية من
تحرير إيزيدية من داعشي
مروة عنبر
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كشفت عائلة عراقية عن نجاحها أخيرًا في إنقاذ ابنتها من يد أحد أعضاء تنظيم داعش، كان يعيش مع أسرته في تركيا لسنوات.

وتمكنت العائلة الإيزيدية من فك أسر ابنتها، بعد سنوات من الاحتجاز تعرضت خلالها لصنوف من التعذيب، من بينها الاعتداء الجنسي والحرق بالسجائر.

وأفاد موقع أحوال الإخباري التركي أن الفتاة "زوزان ك"، 24 عامًا، اشتراها أحد أعضاء داعش عبر الإنترنت، بعد اختطافها من مدينة سنجار شمالي العراق في 2014.

واستولى مسلحو التنظيم الإرهابي على مدينة سنجار في 3 أغسطس 2014، حيث قتل أفراد التنظيم الآلاف من الرجال الإيزيديين واختطفوا الفتيات والنساء، في حادثة وصفها الإيزيديون بالإبادة الجماعية.

وأصيبت زوزان خلال فترة احتجازها في أنقرة، بحروق من جراء إطفاء أعقاب السجائر في جسدها، كما ظهرت عليها علامات اعتداء جنسي، وكذلك سوء تغذية.

وعند اختطافها كانت زوزان تبلغ من العمر 18 عاما، وقد أمضت 4 سنوات محتجزة في تركيا قبل أن تتمكن عائلتها، التي نجت من الهجوم نفسه في 2014، من ملاحقتها واكتشاف مكان وجودها.

وتمكنت الأسرة التي منحت حق اللجوء في أستراليا، من تعقب زوزان بعد أن تم عرض صورها في ما يشبه سوقًا للرقيق عبر الإنترنت لمدة ساعة فقط قبل بيعها، وفقًا لما نقلته العربية نت.

والرجل الذي اشتراها، هو تركماني عراقي، قد أخذها إلى الموصل، ومنذ حوالي 10 أشهر، نقلت الفتاة إلى أنقرة.

وكانت زوزان محتجزة في شقة تعيش فيها زوجتا عضو داعش و4 أطفال، وقد تعرضت لعنف شديد من الرجل والمرأتين، وفقًا لموقع أحوال.

وسافر آسرها أكثر من مرة بين تركيا والعراق، وخلال إحدى زياراته، تدخل وسطاء ونقلوا إليه رغبة الأسرة في استعادة ابنة أختهم زوزان، فوافق الرجل على بيعها لعائلتها، ودفعت له العائلة مبلغًا من المال في العراق مقابل استعادتها.

وتسلم أفراد من الطائفة الإيزيدية الفتاة من الشقة التي كانت محتجزة فيها بأنقرة بعد دفع المال، وغادرت تركيا بعد فترة وجيزة من فك أسرها.

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