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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: حملات تفتيشية مستمرة على الأسواق خلال عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:44 ص
الدكتور هالة زايد
الدكتور هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أنها مستمرة في عملها بمراقبة الأسواق وخاصة المحال التجارية، كما تتابع المنشأة الطبية وكيفية سير العمل بها خلال فترة عيد الأضحى، وأوضحت أن حملات التفتيشية لم تتوقف حتى الآن وسيتم الإعلان عن كل ما هو مخالف.

وأشارت الوزارة إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع توفير المستلزمات الطبية ومخزون الأدوية بأول خلال فترة إجازة عيد الأضحى تحسبًا لأي حالة طارئة في البلاد.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة التأمين الطبي الشامل خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجهورية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن الخطة تشمل الدفع بـ2858 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق، والطرق السريعة، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تشمل أيضًا رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.

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