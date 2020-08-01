انخفاض الصادرات الكورية الجنوبية

أظهرت بيانات نٌشرت، اليوم السبت، أن الصادرات الكورية الجنوبية تراجعت للشهر الخامس على التوالي خلال شهر يوليو الماضي بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.وأوضحت البيانات أن نسبة التراجع كانت أبطأ من السابق بسبب إعادة فتح الاقتصاد.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول، إن قيمة الصادرات بلغت 42.8 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض بنسبة 7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي عندما بلغت 46 مليار دولار.وتمثل نسبة التراجع في شهر يوليو الماضي تحسنا عن النسب التي تم تسجيلها خلال شهري يونيو ومايو الماضيين وبلغت 10.9 % و23.7 % على التوالي.وتراجعت الواردات بنسبة 11.9 % لتصل إلى 38.5 مليار دولار، ما أدى لحدوث فائض تجاري بقيمة 4.27 مليار دولار.