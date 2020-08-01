هالة صدقي: أي نجاح حققته أمي السبب فيه (صورة)

شاركت الفنانة هالة صدقى، متابعيها عبر حسابها على موقع تداول الفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة نادرة لوالدتها لتحيي الذكرى السنوية لوفاتها.وعلقت هالة صدقي على الصورة، قائلة: "زي النهارده فقدت أحن وأعظم وأجمل أم في الدنيا، خسارة الأم خسارة لا تعوض، ولا هناك بديل للحب الحقيقي ولا عطاء من القلب".وأضافت: "بهدي لروحها كل الحب، وأي نجاح ليا في الدنيا هي السبب فيه، ومواجهتي لصعوبات الدنيا هي السبب فيه إلا صعوبة فراقها اللي مش قادرة لغاية النهارده استوعبه مهما حاولت أظهر غير كده، حقيقي فراقها كسر قلبي، الله يرحمك يا أعظم وأحن أم".وشاركت هالة صدقي مؤخرا في مسلسل" ليه لأ " بطولة أمينة خليل، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد،، وناردين فرج، من إخراج مريم أبو عوف، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.