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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«عيد بدون بحر».. الهدوء يسيطر على البحر الأحمر بثاني أيام «الأضحى»

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:39 ص
الهدوء يسيطر على
الهدوء يسيطر على البحر الأحمر
كتب- علي عواد
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شهد اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك بمدن محافظة البحر الأحمر، حالة من الهدوء مع خلو شوارع المدن الرئيسية من المعيدين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وغلق المتنزهات العامة بالشواطئ أمام المواطنين، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

في مدينة الغردقة تابع اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية إجراءات تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء باستمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة العيد، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفي مرسى علم كلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، مسؤولي المتابعة بالمرور علي الشواطئ والحدائق العامة بالمدينة خلال أيام العيد والتأكد من التزامها بقرارات الغلق، وذلك للحد من انتشار الفيروس المستجد، وتطبيقًا لقرارات الحكومة في ذات الشأن.

وأصدرت محافظة البحر الأحمر، تعليماتها لرؤساء المدن والأحياء بصرورة متابعة إجراءات الغلق بكافة المتنزهات والحدائق التى تقع داخل المحافظة خلال أيام عيد الأضحى، وذلك اعتبارًا من الجمعة أول أيام العيد، وحتى الاثنين القبل، كإجراء احترازى لمنع كافة أشكال التجمع المحتملة فى مثل هذه المناسبة حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

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