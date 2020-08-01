كورونا في سويسرا: الإصابات 35 ألفًا و232 والوفيات 1981

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 35 ألفًا و232 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 1981 حالة، وتعافى 31 ألفًا و100 شخص من المصابين حتى الآن.ومر نحو 22 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة.