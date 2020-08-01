خسائر ضخمة لمجموعات النفط الأميركية الكبرى بسبب كورونا

أعلنت مجموعتا "اكسون موبيل" و"شيفرون" عن خسائر ضخمة في الفصل الثاني من العام الجاري، في حين سترغم الآفاق الاقتصادية الضعيفة بسبب فيروس كورونا المستجد، قطاع الصناعة النفطية على زيادة خفض النفقات.وأعلن نيل شابمان نائب رئيس "إكسون موبيل" أنه "لم نشهد يوما تراجع طلب السوق إلى هذه الدرجة وبهذه السرعة".وقال إن تحسن سعر وقود الطائرات "سيكون على الأرجح أبطأ بكثير" من تعافي الطلب على البنزين الذي بدأ يتحسن، وذلك بسبب الحد من الرحلات الجوية.وكشفت "إكسون موبيل" عن خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، وهي الأكبر منذ دمج "إكسون موبيل" في 1999.في الأثناء تكبدت "شيفرون" خسائر بقيمة 8.3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها بعد أن خفضت قيمة الأصول وفق توقعات بأن أسعار السلع ستبقى منخفضة لفترة أطول.