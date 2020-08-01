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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

منها الملابس والمزاج.. 6 أسباب لتغير لون العين

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:31 ص
تغير لون العين
تغير لون العين
سلمى بدر
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرا عن دراسة جديدة حول معاناة بعض الأشخاص من تغير في لون عيونهم طوال الحياة، وهو ما يتسبب لهم بشئ من القلق والهواجس، ويتسائلون عن مدى مخاطر ذلك على الصحة ولكن العوامل التي يمكن أن تتسبب تغير لون العيون، أو جعلها تبدو ذات ألوان مختلفة تشمل الجينات والأمراض والصدمات، ومن الممكن أيضا أن تحدث الظاهرة النادرة لأسباب أخرى غير ضارة.

- كيف يمكن أن يتغير لون العيون؟

عندما يولد الأطفال يكون لون عيونهم فاتح لأن أجسامهم وعيونهم تحتوي على مستويات منخفضة من الميلانين، وهو الصبغة الذي يمنح العينين والبشرة والشعر لونهم، وعندما يتعرض الجسم للضوء، يبدأ في إنتاج المزيد من الميلانين، ويصبح لون الشعر والجلد والعينين أغمق إلى حد ما، اعتمادا على الجينات الوراثية للشخص.

ولدى غالبية سكان العالم، يصبح لون العين أكثر غمقانا إلى درجة أنه يصبح لونه بني داكن وسيظل كما هو لبقية حياتهم، ولكن في حالات نادرة يتغير لون العينين بشكل ملحوظ طوال فترة البلوغ منها:

- المزاج:

يمكن للفرح الشديد أو الغضب تغيير انتظام ضربات القلب وإفراز الهرمونات التي تتسبب في تمدد أو تقلص الحدقة، عندها تنضغط أصباغ القزحية أو تنتشر تغير لون عيني الشخص.

- نمش القزحية:

هي بقع بنية صغيرة يمكن أن تظهر على سطح القزحية "الجزء الملون من العين، وتحدث لحوالي 60% من الأشخاص بسبب زيادة كميات صبغة الميلانين التي تنتجها خلايا تسمى الخلايا الصبغية.

- الشيخوخة:

تظهر لدى العديد من كبار السن حالة على شكل حلقة ضبابية زرقاء أو بيضاء على القرنية بسبب تراكم المواد الدهنية الطبيعية، وعادة تكون غير ضارة.

- اعتمام عدسة العين:

هو غشاء على عدسة العين خلف بؤبؤ العين يجعل لونها يبدو حليبي أو رمادي، تتطور هذه الحالة عادة عندما تصاب الأنسجة التي تتكون منها عدسة العين بسبب الشيخوخة، ويمكن أن تزيد بعض الاضطرابات الوراثية من خطرها ويمكن إزالته بنجاح بالجراحة.

- الملابس:

عند ارتداء ألوان معينة من الملابس، فإن الأصباغ الموجودة في الثياب قد تغير لون عينين الشخص مؤقتا واعتمادا على اللون الذي يرتديه، قد تبدو العينين أفتح أو أغمق.

- تغاير اللون:

الأشخاص الذين يعانون من اختلاف الألوان غالبا ما يكون لديهم لون مختلف بالقرب من بؤبؤ العين، وهناك نوع آخر من اختلاف اللون هو حالة يكون فيها لكل قزحية لون مختلف قليلا، وهناك أمر نادر هو وجود عيون مختلفة الألوان، أي أن إحدى العينين قد تكون خضراء والعين الأخرى بنية أو زرقاء وهكذا.

يمكن أن يحدث تغير لون العين لدى البالغين لأسباب مختلفة:

- إصابة العين.
- الجلوكوما.
- ورم في القزحية.

لذلك إذا لاحظ الشخص تغير في لون العين فمن الأفضل زيارة طبيب العيون لاستبعاد أي مخاطر صحية محتملة.

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