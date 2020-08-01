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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 54 ألفًا ووفاة 6166 بكورونا في هولندا

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:28 ص
كورونا في هولندا
كورونا في هولندا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 54 ألفًا و590 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6166 حالة، وتعافى مائتا شخص حتى الآن.

ومر نحو 22 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة.

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