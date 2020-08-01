إصابة 54 ألفًا ووفاة 6166 بكورونا في هولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 54 ألفًا و590 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6166 حالة، وتعافى مائتا شخص حتى الآن.ومر نحو 22 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة.