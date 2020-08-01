استعدادات لبدء تصوير «تحت تهديد السلاح»

قارب طاقم عمل فيلم "تحت تهديد السلاح" على الانتهاء تماما من ترتيبات الفيلم الجديد، ويضع المخرج محمد جمال العدل اللمسات النهائية مع المنتج أحمد السبكي لبدء تصوير الفيلم خاصة بعد الاطمئنان على نجاح فيلمهما الجديد "صاحب المقام".وعلمت "الدستور" أن المنتج والمخرج قررا الاتفاق مع نجم الفيلم هاني سلامة على أن يبدأ التصوير منتصف أغسطس الجاري من أجل عرض الفيلم في رأس العام الجديد.الفيلم يضم عددا كبيرا من النجوم ومنهم هانى سلامة، غادة عادل، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف الذين يظهرون في مشاهد محدودة.والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إنتاج أحمد السبكي، ويعيد الفيلم هاني سلامة للسينما بعد غياب 10 سنوات منذ آخر أعماله فيلم "واحد صحيح".