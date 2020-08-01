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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع سويدي: قطر وتركيا دعمتا الإرهاب في سوريا

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:25 ص
تميم واردوغان
تميم واردوغان
مروة عنبر
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كشفت وثائق قضائية تتعلق بقضية مقتل ضابط تركي كبير، عن تورط قطر في دعم المتطرفين في سوريا عبر تركيا، بالإضافة إلى تورط أنقرة في شراء النفط من تنظيم داعش.

وحصل موقع "نورديك مونيتور" السويدي، على نسخة من هذه الوثائق، وفقًا لما نقلته "العربية نت".

وأشار الموقع إلى أن الوثائق تتضمن اعترافات للعقيد فرات ألاكوش، الذي كان يعمل في قسم الاستخبارات في قيادة القوات الخاصة التركية، خلال جلسة استماع أمام المحكمة الجنائية في أنقرة العام الماضي، تتعلق باغتيال الجنرال سميح ترزي.

وصرح ألاكوش بأن الفريق زيكاي أكساكالي، الذي كان يعمل سرًّا مع جهاز الاستخبارات التركي، هو من أمر باغتيال العميد ترزي، كون الأخير كان يعرف حجم التمويل الذي قدمته قطر لتركيا لشراء الأسلحة والذخائر للإرهابيين في سوريا، بالإضافة إلى حجم الأموال التي جرى تسليمها لهذه الجماعات، والأموال التي اختلسها المسئولون الأتراك.

كما كان ترزي على علم بأسماء المتورطين من الحكومة التركية في عملية تهريب النفط من داعش في سوريا، وكيف تم تقاسم الأرباح.

وكشف الموقع نقلًا عن الوثائق، عن أن ترزي على علم أيضًا بأنشطة بعض المسئولين الحكوميين الأتراك الذين جلبوا كبار قادة الجماعات المتطرفة لتلقي العلاج في تركيا مقابل رشى حصلوا عليها من هذه الجماعات.

كما كشف ألاكوش، خلال جلسة الاستماع، عن أن ترزي كان يعرف خبايا إهدار الأموال التي يتم إنفاقها على الحرب في العراق وسوريا بإشراف من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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