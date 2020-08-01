مرشح التجمع الفردي بالشرقية: «الشيوخ» مجلس حكماء وخبراء للبرلمان

قال منصور عبد الغني، مرشح حزب التجمع الفردي في الشرقية، إن فكرة وجود غرفتين في السلطة التشريعية سيعطي أرياحية لصانع القرار المصري، بأن يكون لديه مجلس من الحكماء والخبراء، الذين يمتلكون جميع المؤهلات والقدرات للقيام بمهام ووظائف المجلس الجديد الذي يعتمد دوره في الأساس على الخبرة وإبداء الرأي الناتج عن دراسة وتحليل وتدقيق.وأكد عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حزب التجمع يهتم بمسألة التدقيق في اختيار المرشحين الذي سيدفع بهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حتى يحافظ على تراثه وتاريخه المشرف على مدار العقود الماضية.ولفت أن حزب التجمع من أعرق الأحزاب في مصر على مر التاريخ، فمواقفه حتى الآن يسجلها التاريخ بأحرف من نور، فهو ضم على مدار السنوات والعقود الماضية العديد من الشخصيات التاريخية العظيمة التي استطاعت أن تضع لنفسها مكانة كبيرة بفضل ما تتمتع به من آراء سياسية متبناها وفقا لدراسة وتحليل وتدقيق وخبرة متكاملة.