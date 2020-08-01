انطلاق أول رحلة جوية من موسكو بعد رفع الحظر

انطلقت أول رحلة جوية دولية منتظمة، اليوم السبت، من مطار شيريميتيفو قرب موسكو، عقب استئناف الرحلات مع بعض الدول الأجنبية، بعد توقف دام عدة أشهر على خلفية انتشار وباء "كوفيد-19".وذكرت وكالات روسية أن الطائرة التابعة لشركة "إيروفلوت" أقلعت في الساعة 07:45 بتوقيت موسكو متوجهة إلى اسطنبول، مضيفة أنه اعتبارا من اليوم استأنفت روسيا الرحلات الجوية مع عدد من الدول، وعادت حركة الطيران المدني من روسيا إلى بريطانيا وتنزانيا وتركيا.وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، ذكرت في وقت سابق أن سعة الطائرة التي ستقوم بهذه الرحلة الجوية، تسمح بنقل ما يصل إلى 400 راكبا.