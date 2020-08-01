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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تنجح في تشغيل أول مفاعل نووي سلمي عربي

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:03 ص
مفاعل نووي
مفاعل نووي
أمينة ذكى
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أعلنت الإمارات، اليوم السبت، عن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد: "نعلن اليوم عن نجاح الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية في خبر عاجل.

وقال بن راشد: "الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة دولة الإمارات من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات".

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية الأولى من نوعها في العالم العربي والجاري تطويرها بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، إلى جانب اكتمال تسليم المحطة إلى شركة "نواة للطاقة" التابعة للمؤسسة والمسئولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة من أجل بدء مرحلة الاستعدادات التشغيلية.

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