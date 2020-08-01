نانسي عجرم تحتفل بالعيد الـ75 للجيش اللبناني

احتفلت النجمة نانسي عجرم بالعيد الخامس والسبعين لتأسيس الجيش اللبناني الذي يوافق اليوم 1 أغسطس.وكتبت نانسي تدوينة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "‏بكل بيت عيدك، لأنك من كل بيت وحامي كل بيت من بيوتنا، تحيّة حبّ لروح كل جندي شهيد، وكل عيد وجيشنا اللبناني جامعنا".وتفاعل جمهور نانسي من تدوينتها بعد دقائق قليلة من الفيديو الذي نشره الجيش اللبناني احتفالًا بالمناسبة نفسها، كما ينتظر الشعب اللبناني خطابًا بعد قليل من رئيسه للاحتفال بهذه المناسبة.وكانت نانسي عجرم شاركت في عدة حفلات وطنية لصالح لبنان خلال السنوات الماضية وتشارك دائمًا بتدويناتها الداعمة لبلادها.