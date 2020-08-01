«صحة مطروح»: تطهير أمتعة المسافرين بمطار العلمين (صور)

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح عن قام فريق الحجر الصحي بمطار العلمين بتطهير كافة حقائب وأمتعة القادمين من الخارج بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة، وتوجيهات الدكتور أحمد البلتاجي والدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الشئون الوقائية بمطروح وتحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد عبد الظاهر مدير الحجر الصحي بمطار العلمين.