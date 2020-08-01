5 قواعد من إتيكيت تناول لحمة العيد
السبت 01/أغسطس/2020 - 10:00 ص
سارة ساويرسطباعة
مع حلول عيد الأضحي المبارك، يعتاد المصريون تحضير الفتة، كطبق رئيسي على مائدة العيد. وفي هذا السياق، وحول قواعد وإتيكيت تناول لحمة العيد. تتحدث اليوم لـ"الدستور"، خبيرة الإتيكيت شريهان الدسوقي لتعرض 5 قواعد هامة أثناء تناول اللحوم في أيام عيد الأضحى.
تقول شريهان الدسوقي:
-عند الرجوع للمنزل يجب تقطيع أفضل قطعة في الأضحية وتوزيعها على المحتاجين ولكن دون استخدام الأكياس السوداء.
-في حال عمل عزومة بالمنزل يجب إعداد الطعام باكرا حتى لاتكون رائحة المنزل نفاذه وغير مستحبة.
- لابد أن نراعي في منيو الطعام بجانب الفته واللحمة أن هناك أشخاص لا تحب الدسم أو يتبعون نظامًا غذائيًا ولا يتناولون اللحم المحمر.
-وعلى سبيل المثال يجب أن تحتوي بولة الشوربة على قطع لحم صغير مقطع مسلوق ليسهل أكلها مع الشوربة ولا يحدث موقف محرج لدى بعض الأشخاص الذين يفضلون تناول الأكل الصحي.
-بعد أكل اللحم والدسم لابد أن تراعي ربة المنزل أن يكون هناك زبادي أو مهلبيه أو أرز باللبن لترطيب الجسم ويسهل الهضم فيمر اليوم بسلام.
تقول شريهان الدسوقي:
-عند الرجوع للمنزل يجب تقطيع أفضل قطعة في الأضحية وتوزيعها على المحتاجين ولكن دون استخدام الأكياس السوداء.
-في حال عمل عزومة بالمنزل يجب إعداد الطعام باكرا حتى لاتكون رائحة المنزل نفاذه وغير مستحبة.
- لابد أن نراعي في منيو الطعام بجانب الفته واللحمة أن هناك أشخاص لا تحب الدسم أو يتبعون نظامًا غذائيًا ولا يتناولون اللحم المحمر.
-وعلى سبيل المثال يجب أن تحتوي بولة الشوربة على قطع لحم صغير مقطع مسلوق ليسهل أكلها مع الشوربة ولا يحدث موقف محرج لدى بعض الأشخاص الذين يفضلون تناول الأكل الصحي.
-بعد أكل اللحم والدسم لابد أن تراعي ربة المنزل أن يكون هناك زبادي أو مهلبيه أو أرز باللبن لترطيب الجسم ويسهل الهضم فيمر اليوم بسلام.