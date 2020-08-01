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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 قواعد من إتيكيت تناول لحمة العيد

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:00 ص
شريهان الدسوقي
شريهان الدسوقي
سارة ساويرس
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مع حلول عيد الأضحي المبارك، يعتاد المصريون تحضير الفتة، كطبق رئيسي على مائدة العيد. وفي هذا السياق، وحول قواعد وإتيكيت تناول لحمة العيد. تتحدث اليوم لـ"الدستور"، خبيرة الإتيكيت شريهان الدسوقي لتعرض 5 قواعد هامة أثناء تناول اللحوم في أيام عيد الأضحى.


تقول شريهان الدسوقي:

-عند الرجوع للمنزل يجب تقطيع أفضل قطعة في الأضحية وتوزيعها على المحتاجين ولكن دون استخدام الأكياس السوداء.

-في حال عمل عزومة بالمنزل يجب إعداد الطعام باكرا حتى لاتكون رائحة المنزل نفاذه وغير مستحبة.

- لابد أن نراعي في منيو الطعام بجانب الفته واللحمة أن هناك أشخاص لا تحب الدسم أو يتبعون نظامًا غذائيًا ولا يتناولون اللحم المحمر.

-وعلى سبيل المثال يجب أن تحتوي بولة الشوربة على قطع لحم صغير مقطع مسلوق ليسهل أكلها مع الشوربة ولا يحدث موقف محرج لدى بعض الأشخاص الذين يفضلون تناول الأكل الصحي.

-بعد أكل اللحم والدسم لابد أن تراعي ربة المنزل أن يكون هناك زبادي أو مهلبيه أو أرز باللبن لترطيب الجسم ويسهل الهضم فيمر اليوم بسلام.

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