5 قواعد من إتيكيت تناول لحمة العيد

تقول شريهان الدسوقي:

مع حلول عيد الأضحي المبارك، يعتاد المصريون تحضير الفتة، كطبق رئيسي على مائدة العيد. وفي هذا السياق، وحول قواعد وإتيكيت تناول لحمة العيد. تتحدث اليوم لـ"الدستور"، خبيرة الإتيكيت شريهان الدسوقي لتعرض 5 قواعد هامة أثناء تناول اللحوم في أيام عيد الأضحى.-عند الرجوع للمنزل يجب تقطيع أفضل قطعة في الأضحية وتوزيعها على المحتاجين ولكن دون استخدام الأكياس السوداء.-في حال عمل عزومة بالمنزل يجب إعداد الطعام باكرا حتى لاتكون رائحة المنزل نفاذه وغير مستحبة.- لابد أن نراعي في منيو الطعام بجانب الفته واللحمة أن هناك أشخاص لا تحب الدسم أو يتبعون نظامًا غذائيًا ولا يتناولون اللحم المحمر.-وعلى سبيل المثال يجب أن تحتوي بولة الشوربة على قطع لحم صغير مقطع مسلوق ليسهل أكلها مع الشوربة ولا يحدث موقف محرج لدى بعض الأشخاص الذين يفضلون تناول الأكل الصحي.-بعد أكل اللحم والدسم لابد أن تراعي ربة المنزل أن يكون هناك زبادي أو مهلبيه أو أرز باللبن لترطيب الجسم ويسهل الهضم فيمر اليوم بسلام.