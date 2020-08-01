عمال الصرف الصحي بكفر الشيخ: سعادة الناس هي العيد (صور)

لم تثنهم إجازة عيد الأضحى عن القيام بمهامهم الشاقة والبسمة تعلو وجوههم بكل رضا وسعادة لما يقومون به من خدمة المواطنين، إنهم عمال الصرف الصحي التابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، فاستمروا في عملهم وقضوا أول أيام العيد في بيارات الصرف الصحي لتسليكها.ولم يمنعهم العيد من إنجاز واجباتهم، ففضلوا مواصلة عملهم وقاموا بالاستمرار في تسليك شبكات الصرف الصحي وتحديدًا في منطقتي بركات وشوري بمدينة برج البرلس بعد أن تضرر الأهالي جراء إنسداد الشبكات هناك في أول أيام العيد.وعلى الفور حضر رجال الصرف الصحي دون تأخير للقيام بواجبهم وسط احترام جميع المواطنين لما فعلوه من عملهم على الرغم من حدوث ذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك.