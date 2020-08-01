نجمات هوليود تتضامن مع نساء تركيا

دعمت نجمات من هوليوود ومشاهير عالميون حملة انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى وضع حد للعنف المنزلي ضد المرأة في تركيا، إثر تزايد عدد الانتهاكات والجرائم ضد النساء في البلاد.وانضمت نجمات من هوليوود مع الحملة ونشرن صورا لهن باللون الأبيض والأسود تضامنا مع ضحايا العنف المنزلي من النساء في تركيا، ومن بين النجمات المشاركات في الحملة جيسيكا بيل وكوبي سمولدرز.جاءت مشاركة الفنانات تضامنا مع الناجيات وضحايا العنف المنزلي ودعما لاتفاقية إسطنبول التي أطلقها المجلس الأوروبي لمكافحة العنف ضد المرأة.وقالت جيسيكا بيل في منشور مرافق لصورتها على حسابها في إنستجرام: "في خضم دعوات تطبيق العدالة القائمة على النوع الاجتماعي في الولايات المتحدة، إلى النساء في تركيا نحن نقف معكن ونسمعكن".واستخدمت المغنية الحائزة على جائزة غرامي كريستينا أغيليرا وسم "تحيا اتفاقية إسطنبول" كتسمية توضيحية لصورتها بالأبيض والأسود، وفقا لما نقلته "العربية نت".وكانت نساء تركيات أطلقن حملة تدعو إلى وضع حد للعنف المنزلي وحثثن النساء في كل العالم على دعم الحملة والمشاركة فيها.من جانبها، تنتقد جمعيات نسائية ومنظمات مجتمع مدني تركية تصريحات مقربين من الحزب الحاكم ألمحت إلى إمكانية الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لاسيما أن تركيا كانت الدولة الأولى التي وافقت عليها.ودعا البرلمان الأوروبي في نوفمبر الماضي جميع الدول الأعضاء إلى المصادقة على اتفاقية إسطنبول، المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وفي العام 2017، وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية إسطنبول، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014.وتعد الاتفاقية أداة قوية لمناهضة العنف ضد المرأة، تستفيد منها على وجه الخصوص المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.وتتهم المعارضة التركية حكومة أردوغان بالتهرب من تطبيق الاتفاقية، لاسيما بعد تصريحات سابقة للقيادي في حزب العدالة والتنمية، نعمان كورتولموش، ألمح فيها إلى إمكانية انسحاب بلاده من الاتفاقية، وهو ما لاقى ردود فعل مستنكرة من قبل سياسيين معارضين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.يذكر أن مقتل طالبة جامعية تدعى "بينار غولتكين 27 عاما على يد حبيبها السابق بعد تعرضها للتعذيب ثم حرق جثتها وإخفائها غضبا واسعا في تركيا".وعلي إثر ذلك دعت جمعيات نسائية للتظاهر مطالبة بتطبيق اتفاقية إسطنبول، وتصدر اسم غولتكين قائمة الترند على تويتر بأكثر من 160 ألف تغريدة.فيما سجلت منظمات غير حكومية مقتل أكثر من 157 امرأة في عموم تركيا منذ بداية العام الجاري حتى الأن.