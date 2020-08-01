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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فعاليات ساقية الصاوي بعد إجازة عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:02 ص
ساقية الصاوي
ساقية الصاوي
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تستقبل ساقية الصاوي حفلا شعريا للشاعر الشاب "إبراهيم فرج" في 8 أغسطس الجاري على مسرح النهر.

وإبراهيم فرج شاعر من أبناء الإسكندرية، بدأ كتابة الشعر في بداية عام 2015، وشارك في العديد من الندوات والأمسيات الثقافية، وبدأ العمل على مشروع خاص وهو الانتقال بشعر العامية من السرد البسيط بنظام الديالوج إلى المونولوج، وتطويع سطور الشعر لتكون لافتة أكثر لمن يقرؤها أو يسمعها، وإنتشرت أشعاره مؤخرًا بشكل مُلفت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت مشاهدات عالية في الآونة الأخيرة ونالت جميع متابعيه.

كما يحي فريق "فويس" حفلًا غنائيًّا مساء الأربعاء المقبل على مسرح النهر بساقية الصاوي، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتم إنشاء فرقة "Voice" في أبريل 2016 على يد إسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية ومعد في البرامج الغنائية والمواهب في لبنان.

كما تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل شعري للشاعرة الشابة أميرة البيلي، السبت 29 من أغسطس على مسرح قاعة النهر الساعة الرابعة مساءً.

أميرة البيلي من مواليد الإسكندرية، استمرت في تطوير اسلوبها في الكتابة والإلقاء وتميزت في الفترة الأخيرة بأسلوبها الخاص واستطاعت أن تصل لقلوب الناس وحققت رد فعل كبير وقد حققت قاعدة جماهيرية كبيرة عن طريق القصائد المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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