اليوم.. «الفنون الشعبية» تعرض «أنا العريس»

يفتتح المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض الغنائي الاستعراضي "أنا العريس.. عاوز أتجوز"، في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، ثان أيام عيد الأضحى المبارك، بقاعة صلاح جاهين بالبالون، مع الالتزام بنسبة حضور 25% للجمهور وفقًا للإجراءات الإحترازية وإتباع التعليمات الإرشادية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين."أنا العريس"، إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية، التابعة للبيت الفني للمسرح، يناقش العرض مجموعة القضايا التي تواجه المجتمع.يشارك في بطولة العمل كل من آمال رمزي، عايدة غنيم، شيكو، فتحي سعد، جمال حجازي، بمشاركة مجموعة فنية من نجوم المسرح الاستعراضي، ديكور محمد خبازة، ألحان وتوزيع يحيى غانم، استعراضات وفيق كمال، أشعار سامح سليم، ملابس منة الله محمود، إضاءة شريف البرعي، تأليف د. أمين يوسف، وإخراج صلاح لبيب.