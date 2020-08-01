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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين «مستعدة» للاتفاق مع سيراليون على تعليق خدمات الدين

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:55 ص
وانغ يي
وانغ يي
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أعرب عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، عن استعداد بلاده لتوقيع اتفاق مع سيراليون بشأن تفعيل مبادرة تعليق خدمات الدين في إطارمجموعة العشرين في أقرب وقت ممكن.

وقال وانغ، خلال محادثة هاتفية مع وزيرة خارجية سيراليون نبيلة تونس، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، إن الثقة المتبادلة بين الصين وسيراليون ارتقت إلى آفاق أعلى خلال تعاون البلدين في المعركة ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن وضع (كوفيد-19) لا يزال قاتما، وأن بلاده مستعدة لمواصلة تزويد سيراليون بما تحتاجه بشدة من اللوازم والدعم التقني، ومواصلة التعاون الطبي لمكافحة المرض.

وأكد وانغ أن الصين مستعدة لتوقيع اتفاق مع سيراليون بشأن تفعيل مبادرة تعليق خدمات الدين في إطارمجموعة العشرين في أقرب وقت ممكن، وتسريع وتيرة مشروعات التعاون الثنائي، ومساعدة البلاد في استئناف العمل والإنتاج وإنعاش الاقتصاد.

وأضاف وانغ أن العام المقبل يوافق الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسيراليون، وأنه يتعين على الجانبين وضع الخطط السليمة للتعاون المستقبلي، ومواصلة النهوض بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرقى.

وشدد وانغ على أن المرض كان له تأثير سلبي أدى إلى تفاقم الشكوك الخاصة بالوضع الدولي، وأن التنمر يقوض التضامن الدولي، وأن تسييس دولة ما للمرض لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالدول الأخرى وبتلك الدولة ذاتها.

وتابع وانغ أن الصين عازمة على العمل مع الدول الأفريقية لحماية القوانين الدولية وسلطة الأمم المتحدة، وضمان تحقيق المساواة والعدالة على الصعيد الدولي، إلى جانب ضمان تحقيق المصالح المشتركة والحقوق التنموية المشروعة للبلدان النامية.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية سيراليون نبيلة تونس عن تقديرها للمساعدة طويلة الأجل التي قدمتها الصين لبلادها، مؤكدة أن هذا الدعم هام جدا، وأن الصين صديقة موثوقة، وسيراليون تعتز بالصداقة التقليدية مع الصين، وتواصل دعم مواقفها.

وقالت نبيلة إن سيراليون عازمة على انتهاز فرصة حلول الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية في تعميق التبادل والتعاون الثنائي في جميع المجالات، وخلق معلم بارز جديد في العلاقات الثنائية.

وتبادل الطرفان أيضا الآراء بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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