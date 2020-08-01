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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مصرع وإصابة 20 شخصا في فيضانات بأفغانستان

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:54 ص
فيضانات أفغانستان
فيضانات أفغانستان
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أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان مصرع 16 شخصا، أغلبهم من الأطفال، جراء فيضانات مفاجئة في منطقة "كوز كونر" بإقليم ننجرهار الواقع شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم "ننجرهار" عطا الله خوجياني، إن الفيضانات المفاجئة حدثت في أعقاب هطول غزير للأمطار ليلة أمس على قرية "قلاتك" بكوز كونر، مضيفا أن 4 أشخاص أخرين أصيبوا جراء الحادث، وفق ما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم السبت.

وأوضح خوجياني أن امرأة واحدة من بين ضحايا الفيضانات التي دمرت عشرات المنازل، مشيرا إلى أنه تم إرسال فريق إلى المنطقة لمساعدة المتضررين من الفيضان.

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