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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

45 إصابة جديدة بكورونا في الصين

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:53 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 45 حالة إصابة جديدة بينها 39 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84337 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها بواقع 31 إصابة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم وثماني إصابات في مقاطعة لياونينغ، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع أربع حالات في شنجهاي وحالتين في مقاطعة قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2069 حالة غادر منها 1989 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 15 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78989 شخصا، مشيرة إلى أن 20278 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 589 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 23 حالة جديدة بدون أعراض بينها 11 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 252 حالة منها 99 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 3272 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 27 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 467 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1751 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و441 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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