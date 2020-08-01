«الغسالة» يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى.. وأرقام «متدنية»

واصل فيلم "الغسالة" حصده لإيرادات موسم عيد الأضحى السينمائي مع ثاني أيام عرضه، رغم السماح بنسبة 25% فقط من الطاقة الاستيعابية للقاعات.وحقق الغسالة، أمس الجمعة أول أيام العيد مليون و10 آلاف؛ لتصل إجمالي إيرادات الفيلم مليون جنيه و177 ألف خلال يومي عرضه.الفيلم بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشيرين رضا ومن تأليف عادل صليب ومن إخراج عصام عبد الحميد.والفيلم من إنتاج "نيوسينشري" و"سينرجي فيلمز" وأفلام مصر العالمية، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والكوميديا.وارتفعت إيرادات فيلم "الفلوس" لتامر حسني قليلا لتسجل 67.4 ألف جنيه أول أيام العيد، بينما حقق فيلم "لص بغداد" لمحمد عادل إمام وياسمين رئيس 67.2 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم "بنات ثانوي" إلى المرتبة الأخيرة لتواجده في 5 قاعات عرض فقط مسجلا 1900 جنيه فقط.