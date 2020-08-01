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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل أكثر من 57 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:37 ص
كورونا فى الهند
كورونا فى الهند
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 57 ألف و118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند مليون و697 ألف و54 حالة.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 764 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 36 ألف و511 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد قالت أمس الأول الخميس، إن الهند لا يمكن أن تعتمد على مناعة القطيع لوقف تفشي الفيروس في ضوء وضعها السكاني وحجمها، مضيفة أنها سوف تعتمد على اللقاح من أجل التغلب على الفيروس بصورة كاملة.

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