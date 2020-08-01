472 إصابة كورونا في طوكيو

قال مسؤولين في العاصمة اليابانية طوكيو، إن عدد حالات فيروس كورونا المؤكدة الجديدة في العاصمة بلغ حوالي 472 حالة اليوم السبت وهو رقم قياسي جديد، في اليوم الثاني على التوالي الذي يرتفع فيه عدد الإصابات في طوكيو بأكثر من 400 حالة، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.كانت يوريكو كويكيه، حاكمة طوكيو، قد قالت إن المدينة قد تعلن حالة طوارئ خاصة بها فيما تقول الحكومة المركزية إنه لا حاجة بعد لفعل ذلك على المستوى الوطني رغم زيادة قياسية في عدد من المدن اليابانية.