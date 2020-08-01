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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أطباء الفلبين يطالبون بـ«وقت مستقطع» لمواجهة كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:35 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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طالبت الفرق الطبية في الفلبين، اليوم السبت، الحكومة بإعادة فرض إجراءات الإغلاق في العاصمة لمدة أسبوعين من أجل إعادة تقييم سبل مواجهة تفشي فيروس كورونا، محذرة من أن البلاد تخسر معركتها ضد الفيروس.

وفي خطاب مفتوح للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، طالبت نحو 70 من فرق الأطباء والممرضين والعاملين في مجال الصحة " لوقت مستقطع" لمدة أسبوعين في ظل جهود الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد، التي شملت تخفيف القيود في أنحاء البلاد.

وقالت الفرق في الخطاب الذي تم توجيهه أيضا إلى وزير الصحة ورئيس قوة مهام مكافحة فيروس كورونا: "نحن نخوض معركة خاسرة ضد فيروس كورونا، وعلينا أن نضع خطة عمل حاسمة ومتماسكة".

وأضافت: "نحن نقترح أن يتم استخدام فترة الحجر الصحي المجتمعي المعززة لمدة أسبوعين كوقت مستقطع من أجل تحسين استراتيجيتنا لمواجهة الفيروس ومواجهة المشاكل الملحة".

وقالت الفرق الطبية إن فرض إجراءات الاغلاق في العاصمة مانيلا مجددا سوف يتيح للسلطات مواجهة المشاكل المتعلقة بعجز القوة العاملة في المستشفيات والاخفاق في التوصل لحالات الاصابة بفيروس كورونا وإتمام إجراءات العزل وتعقب الحالات بجانب النقل وسلامة أماكن العمل.

وتشهد الفلبين ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ منتصف يوليو الماضي، وقد بلغ إجمالي حالات الاصابة حتى أمس الجمعة 93354 حالة، بجانب 2023 حالة وفاة بالفيروس.

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