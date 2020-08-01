«السكك الحديدية» تعلن تأخيرات القطارات اليوم

أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.أولًا: خط القاهرة-لإسكندريةمتوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.ثانيًا: خط القاهرة-السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-- القاهرة-أسيوط مدة 45 دقيقة- أسيوط-أسوان مدة 40 دقيقةثالثًا: خط بنها-بورسعيدمتوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقةرابعًا: خط طنطا-المنصورة-دمياطمتوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقةواعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وأهابت بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.