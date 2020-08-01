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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

639 وفاة بكورونا تمهد لرقم قياسي في المكسيك

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:06 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
أ ش أ
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سجلت المكسيك 639 وفاة أمس الجمعة، ليصل العدد المؤكد للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 46 ألف شخص، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 416 ألف حالة.

وقال مسؤولون مكسيكيين، اليوم السبت، إن انتشار الوباء أكبر كثيرا على الأرجح من الأرقام الرسمية، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية.

وتقترب المكسيك من تجاوز بريطانيا لتصبح ثالث أكبر بلدانه العالم في عدد وفيات كورونا، مع دخول الوباء منعطفات جديدة في أمريكا اللاتينية تهدد بتعطيل إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.

وسيضع هذا المكسيك خلف البرازيل، صاحبة أكبر عدد للسكان في أمريكا اللاتينية وأعلى عدد لضحايا الفيروس بالقارة، وكذلك الولايات المتحدة.

وأودى المرض بحياة أكثر من 91 ألف شخص بالبرازيل وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 152 ألفا.

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