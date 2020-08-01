«مراسلون بلا حدود» تدين قانون التواصل الاجتماعي في تركيا

أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود العالمية" قانون قمع مواقع التواصل الاجتماعي الأخير الذي وافق عليه البرلمان التركي لاسيما وأن حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفة حزب الحركة القومية لهما الأغلبية في البرلمان التركي.وقال كريستيان ميهر، مدير منظمة مراسلون بلا حدود في ألمانيا، إن قانون وسائل الإعلام الاجتماعية الذي تم تمريره حديثًا في تركيا سيخمد الانتقادات الموجهة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وتتخذ البلاد عن طريقه "خطوات جادة لإغلاق النافذة بشأن حرية الصحافة بشكل نهائي"، وفقا لما نقلته شبكة "دويتشه فيله".وتابع ميهر، إن تركيا التي سارعت بعد محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، إلى استهداف الصحفيين في محاكمات غير عادلة تسعى لتدمير التعددية الإعلامية في البلاد.وقال ميهر: "حتى وقت قريب، كانت منصات وسائل التواصل الاجتماعي تمثل الملاذ الأخير للصحافيين الأتراك الناقدين، ومن الواضح أن الهدف من القانون هو السيطرة على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية من أجل تهدئة الاضطرابات السياسية المتزايدة".ينص مشروع القانون الذي تم التصديق عليه في البرلمان التركي يوم الأربعاء على أن منصات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من مليون زيارة يومية لابد لها من تعيين ممثلًا قانونيًا لتسهيل طلبات السلطات التركية، والامتثال لطلبات إزالة المحتوى، والاحتفاظ بقواعد بياناتها في تركيا حتى تتمكن المحاكم من الوصول بيانات المستخدم وتحديد المعلومات الشخصية.